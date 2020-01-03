«Идет работа над заключением январских контрактов». России пришлось опровергать остановку подачи нефти в Белоруссию

Российская компания «Транснефть» заверила, что транзит нефти через соседнюю страну продолжается, после утренних заявлений о том, что загрузка НПЗ союзной республики снизилась до технологического минимума.

«Транзит российской нефти через Белоруссию не останавливался и идет в полном объеме», – цитирует 3 января заявление оператора магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ТАСС.

При этом в компании отметили, что «с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ».

Ранее СМИ сообщили, что российская сторона прекратила поставки на НПЗ Белоруссии. «Транспортировки в направлении белорусских нефтеперерабатывающих заводов нет», – заверил источник РИА Новости.

При этом белорусское агентство БЕЛТА сообщило, что НПЗ республики снизили загрузку до технологического минимума. В Белоруссии отмечают, что «идет работа над заключением январских контрактов».



