Сгорела постель, погиб человек. В Калининском районе жители дома на Замшиной улице провели час на улице из-за пожара

Возгорание в квартире седьмой парадной дома 62 по Замшиной улице произошло под утро 3 января. В квартире нашли погибшего человека. Его личность сейчас устанавливается.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в дежурную службу в 04:10. В двухкомнатной отдельной квартире на четвертом этаже обгорели постельные принадлежности.

В 05:30 пожар ликвидирован силами 2 единиц техники и 10 человек личного состава.







