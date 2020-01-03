Врачи скорых стали пешеходами. Полиция Владивостока ищет злоумышленника, который за два дня проколол колеса сотне машин

Четыре десятка автомобилей, среди которых машины скорой помощи, пострадали от рук неизвестного 3 января. Днем раньше колеса прокололи 50 машинам. В Сеть попало видео последствий.

«Полиция проводит проверку по факту повреждения колес автомобилей, припаркованных в Первомайском районе Владивостока... (устанавливается личность) гражданина, причастного к инциденту.., обстоятельства происшествия и сумма причиненного автовладельцам ущерба», – сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Район, где действовал хулиган, ограничен улицами Первомайского района Владивостока.

В полиции уточнили, что в правоохранительные органы обратились уже 36 пострадавших автовладельцев.



