Американские военные убили главу Корпуса стражей исламской революции. Тегеран грозит «суровой местью»

В ночь на 3 января США нанесли авиаудары по колонне автомобилей в Багдаде. Жертвой стал командир элитного подразделения «Аль-Кудс» генерал-майор Касем Сулеймани. Руководство исламской республики пообещало ответные действия на устранение американцами высокопоставленного иранского генерала.

Four rockets hit #BaghdadAirport, every rocket hit one target:



• The building used by the US-led Coalition.

• Military airport’s runway.

• Iraqi Counter Terrorism center

• The Airport’s outside road #Iraq pic.twitter.com/885TuregIb — Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) January 2, 2020





«С его [Сулеймани] уходом, если будет на то воля бога, его работа и его путь не будут остановлены, но суровая месть ждет преступников, которые окровавили свои грязные руки кровью его и других мучеников», – цитирует 3 января заявление верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи издание Al Arabiya.

По его словам, необходимо объединить региональные силы в «фронт сопротивления» США и Израилю. В исламской республике по решению руководства объявлен траур.

Ранее Министерство обороны США призналось, что высокопоставленного иранского военного устранили именно американцы.

«По указанию президента вооруженные силы предприняли решительные действия для защиты личного состава США за рубежом, убив Касем Сулеймани, главу Корпуса стражей исламской революционной гвардии, признанной в США иностранной террористической организацией», – об этом сообщается в заявлении Пентагона.

Кроме того, Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере изображение американского флага, что связали с устранением иранского военного.



