Три пешехода погибли с разницей в пять минут в противоположных концах Петербурга. Они переходили дорогу вне пешеходного перехода

С разницей в пять минут смертельные для пешеходов наезды произошли в Курортном и Ломоносовском районах Петербурга.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, 2 января в 21:15 на 39 километре Приморского шоссе 40-летний мужчина за рулем «Тойоты» совершил наезд на 29-летнего мужчину и женщину на вид около 25 лет вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм оба погибли. Водителя иномарки доставили в больницу.

А в 21:20 на 26 километре Южного полукольца 36-летний мужчина на «Форде Фокусе» сбил 30-летнюю женщину также вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погибла.

В обстоятельствах обеих аварий разбираются специалисты.



