Низкое давление, дождь и температурный рекорд. Погода Петербурга продолжает веснить

Сильный ветер и дождь обещают 3 января синоптики Северной столице.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу в Петербурге будет облачная с прояснениями погода.

Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного.

В свою очередь специалист Центра «Фобос» Михаил Леус обещает, что показания термометров на 8…9° превысят климатическую норму. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывистый.





Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

Санкт-Петербург пока останется в теплом секторе циклонического вихря.