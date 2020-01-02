Праздник проходит, а елки остались. Брошенные деревья возмутили горожан

Нераспроданные новогодние деревья вызвали недоумение жителей Красногвардейского района. Их бросили там же, где еще недавно задорого продавали.

«Я житель города Санкт-Петербурга и невозможно было равнодушно проехать мимо Бокситогорской улицы (угол Бокситогорской и Большой Пороховской), – пишет вечером 2 января читательница «Фонтанки». – Там сотни удивительных елей, просто зря срубленных, не распроданных. Выброшенных. Просто уму непостижимо, как можно вот так относиться к природе, ресурсу, благодаря которому и живет все человечество».



