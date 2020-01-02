Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира. Российские в нем не упоминаются

Рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира составил портал AirlineRatings.com. Он оценил перевозчиков по ряду критериев. Среди них - срок эксплуатации воздушного флота, количество авиакатастроф и серьезных аварий, проверки со стороны чиновников, рентабельность.

Как сообщает 2 января РИА Новости, первое место заняла австралийская авиакомпания Qantas. Второе и третье места – у Air New Zealand (Новая Зеландия) и EVA Air (Тайвань).

Qantas получила победу благодаря показателям, связанным с работой членов экипажей, использованием системы автоматической посадки с помощью навигационных спутниковых систем (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) и точностью управления в горных районах. Также перевозчик применяет системы мониторинга двигателей в режиме реального времени: это позволяет выявлять неполадки до наступления серьезных последствий.

Также в двадцатку самых безопасных перевозчиков мира вошли Etihad, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Cathay Pacific Airways, Virgin Australia, Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic Airlines, TAP Portugal, SAS, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus и KLM.





Есть свой рейтинг и среди лоукостеров. Он выглядит так: Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, JetBlue, Volaris, Vueling, WestJet и Wizz. Эти низкобюджетные компании прошли аудит эксплуатационной безопасности на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit).