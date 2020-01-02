В США пожарные сфотографировались на фоне горящего дома. Их порыв поняли не все

В американском Детройте пожарные сделали селфи на фоне горящего дома. Снимок позирующих спасателей поместили в Facebook. Эффект оказался не совсем тот, что ожидали авторы.

Как сообщила 1 января газета Detroit News, пользователей соцсетей возмутил снимок, размещенный 31 декабря в Facebook на странице местной пожарной части. На ней огнеборцы позировали на фоне горящего дома. Фото сопровождала подпись: «Члены команды воспользовались моментом, чтобы сделать селфи на Новый год».

Detroit fire officials investigating after group of firefighters posed for picture outside burning house. The house, which was vacant, had been deemed too dangerous to enter. The photo was posted to social media New Year's Eve and later removed. pic.twitter.com/jyqYzOPfKH — CBC News Alerts (@CBCAlerts) 2 января 2020 г.

Учитывая общественный резонанс, заместителю комиссара городской пожарной службы Дейву Форнеллу пришлось держать ответ. Он заявил, что коллективным кадром спасатели хотели сделать приятное уходящему на пенсию коллеге. А дом полыхавший, мол, пустовал.





Начальник же огнеборцев, комиссар пожарной службы Эрик Джонс, энтузиазм своих подчиненных не оценил. Он назвал фотографию «неуместной и непрофессиональной» и пообещал служебное расследование с последующим дисциплинарным наказанием. «Есть много способов отметить выход на пенсию. Позирование для фотографии на фоне горящего здания не входит в их число», – не понял юмора шеф.

«За каждым пожаром стоит убитая горем семья или владелец недвижимости», – добавил он.

Отметим, в Facebook скандального кадра больше нет, но Интернет помнит все, поэтому найти его в Сети не составляет труда.