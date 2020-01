В США пожарные сфотографировались на фоне горящего дома. Их порыв поняли не все

В американском Детройте пожарные сделали селфи на фоне горящего дома. Снимок позирующих спасателей поместили в Facebook. Эффект оказался не совсем тот, что ожидали авторы.

Как сообщила 1 января газета Detroit News, пользователей соцсетей возмутил снимок, размещенный 31 декабря в Facebook на странице местной пожарной части. На ней огнеборцы позировали на фоне горящего дома. Фото сопровождала подпись: «Члены команды воспользовались моментом, чтобы сделать селфи на Новый год».

Detroit fire officials investigating after group of firefighters posed for picture outside burning house. The house, which was vacant, had been deemed too dangerous to enter. The photo was posted to social media New Year's Eve and later removed. pic.twitter.com/jyqYzOPfKH