В Луге дворнягу вызволили из 6-метрового колодца. Пес лизал руки спасителю

Вторую за сутки операцию по спасению собаки пришлось провернуть в Ленобласти. Если вчера вытаскивали застрявшего в узком окошке пса, то сегодня, 2 января, за четвероногим пришлось лезть в 6-метровый колодец.

Подробности спасения жизни приводит издание 47news. Сегодня днём на пустыре на окраине Луги раздался жуткий вой. В канализацию упала бездомная собака. Гулявшие со своими питомцами местные жители попытались спасти псину собственными силами, но не смогли – слишком глубоко. В итоге вызвали МЧС. А пока ждали спасателей, кто-то сбегал домой и принес бедолаге еды.

Через некоторое время спасатели приехали с лестницей. Но спускались вниз за пленником подземелья не они.





– Так как сосед оказался худее их, он в люк и полез. После того, как собаку достали, она ещё около часа за ним ходила и лизала руки. Понимала, благодаря кому жива осталась, – рассказала журналистам местная жительница Елена.

Напомним, вчерашняя операция проходила в Агалатово. Спасатели не поленились и выехали ради собаки в половине седьмого утра, когда все вокруг только завершали новогоднее празднование и шли спать.