«На меня горящий мужик свалился». Петербурженка, на которую упал полыхающий человек, отделалась синяком

Большой гематомой на ноге закончилось для жительницы Петербурга падение на неё человека с горящей головой. Больше всех испугался кот.

Как рассказала «Фонтанке» дочь пострадавшей Ирина, врачи обследовали её маму, сотрясений или других травм не зафиксировали. Задета только нога, на ней большая гематома, но вскоре петербурженка сможет отправиться домой.

Мужчина свалился на прохожую на Боровой улице, 29, вскоре после пяти часов вечера 2 января. От удара петербурженка упала вперёд, облокотившись на руки. Женщина шла в сопровождении родственников и несла кота. Прежде чем обратиться за медицинской помощью, ей пришлось искать напуганного усатого.

Как позже рассказала пострадавшая дочери, упавший сверху мужчина был прилично одет, на вид в дорогих кроссовках. Черт лица было не разглядеть – горела верхняя часть туловища вместе с головой.





«Мама звонит, рассказывает, что на неё горящий мужик свалился. Я сначала не поняла, манекен какой-то что ли? Нет, говорит, настоящий. Ну и в итоге с ней все в порядке. Вот такой у неё ангел-хранитель», – добавила Ирина.

По данным «Фонтанки», личность горящего ещё не установлена, предполагается, что он был бездомным. На вид мужчине около 40-50 лет.

Как сообщалось ранее, первыми на место приехали спасатели – их вызвали тушить пожар на крыше заброшенного дома. Оказалось, что горела не кровля, а человек. Упав вниз, тот умер.