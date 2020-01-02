«Жаль, что он не сын Алсу». Шнуров пошутил над своим подопечным в проекте «Голос»

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров в свойственной ему манере поддержал своего подопечного на шоу «Голос» Антона Токарева. 2 января рокер разместил в своем «Инстаграме» стихотворение, посвященное молодому артисту, в финале проигравшему певцу из Кабардино-Балкарии Аскеру Бербекову.



Я бы накрутил бы баллы.



Но не дали, не спасу.



Ученик мой, славный малый,



Жаль, что он не сын Алсу.

В стихотворении Шнуров сделал намек на скандал на шоу «Голос. Дети», где неожиданно победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Зрители, в том числе звездные, усомнились в справедливости подсчетов, после чего Первый канал решил провести проверку и признал накрутку. Итоги конкурса аннулировали. После этого организаторы объявили победителями шестого сезона всех финалистов и вручили им по миллиону рублей. Микелла отдала свой выигрыш в благотворительный фонд. Она не стала принимать участия в спецвыпуске шоу.

Мнения же о подопечном Шнурова и звездном наставнике разделились.





«Антон очень крутой!!!! », – считают одни.

Другие увидели в посте рок-музыканта проявления зависти.

«Так поддерживай его дальше», – здраво предлагают третьи.