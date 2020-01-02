«Постельный» пожар тушили на Ленинском. Очевидцы говорят о погибшем

«Постельный» пожар произошел в Кировском районе Петербурга – отнюдь не ночью, вечером 2 января.

По информации ГУ МЧС по городу, огнеборцев на Ленинский проспект, 137, корпус 4, вызвали около шести вечера. В пятиэтажной хрущевке горела четырехкомнатная отдельная квартира. А точнее – постель и все, что вокруг. С огнем справились за полчаса.

«Сведения о пострадавших уточняются», – отмечает пресс-служба ведомства, а очевидцы в соцсетях пишут, подтверждая фотографиями, что в квартире на третьем этаже погиб один человек.





Напомним, что сигарета в кровати накануне стала причиной серьезного пожара на Петроградской стороне. Обгорело 200 квадратных метров кровли исторического дома.

А сегодня вечером на Боровой улице на крыше расселенного дома загорелся и упал вниз человек. Он спикировал на женщину, которая получила травмы. Сам горевший погиб.