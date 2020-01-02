В Ленобласти после новогоднего застолья умерла 10-месячная девочка из Петербурга

Младенец из Петербурга умер на даче в Ленобласти. Перед смертью живот малышки раздуло настолько, что она не смогла дышать.

Как сообщает 2 января издание 47news, трагический случай произошел сегодня около четырёх часов дня. По дороге из садоводства «Восход-2» в больницу Кировска погибла 10-месячная девочка. В медучреждении сотрудникам только оставалось констатировать смерть.

По предварительной информации, у малышки настолько раздуло живот, что она перестала дышать. Родители сообщили, что накануне девочка съела сыр. А возможно, схватила что-то другое с общего стола.

Семья девочки – из Петербурга.





Областной Следком начал проверку.