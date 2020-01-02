Первая парковка Боярского в новом году. Его чёрный «Мерседес» вновь на тротуаре

Принадлежащая Михаилу Боярскому машина вновь замечена жителями Петербурга как нарушающая правила парковки. «Мерседес» занимает почти всю ширину тротуара на набережной Мойки.

Фотографии «мушкетерской» парковки в редакцию прислали очевидцы вечером 2 января. Автомобиль с приметными номерами запечатлели возле 11-го дома по набережной реки Мойки, где находятся Генконсульства Нидерландов, Австралии и представительство по торговле посольства Франции. Дипломаты вряд ли актёру были нужны – просто он живёт неподалёку.

«Вот ещё, оставить людям место на тротуаре, пусть бок машины полируют», – пытаются прочесть мысли водителя очевидцы.





На этом же тротуаре примерно таким же образом машина Боярского уже стояла. 13 октября прошлого года чёрный «Мерседес» сфотографировали ближе к японскому консульству.

Последний раз автомобиль народного артиста мешал пешеходам накануне Нового года. За рулём припаркованной на тротуаре Невского проспекта машины сидел сам мушкетёр.

На главном же проспекте Боярский оставлял машину в начале октября. Своё отношение к звонку журналистов он прокомментировал фразой «мне насрать на вас».