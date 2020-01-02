Одинокая свинья пришла на заправку в Разметелево. «Сдаёт Крысе новогодние полномочия», – шутят в Сети

«Чей товарищ отбился от коллектива на заправке Neste в Разметелево?» – такой вопрос появился вечером 2 января в популярной группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

На размещенном ниже снимке изображено какое-то животное – на первый взгляд собака, возможно убежавшая от хозяев во время фейерверка. Но, присмотревшись, можно убедиться, что это домашняя свинья.

«Сдаёт Крысе новогодние полномочия», – нашлись комментаторы под постом.





Кто-то изрек банальное про шашлык.

Очевидцы же сообщили, что ранее хавронья бегала в районе КАДа. Пока хозяева не откликнулись.

Напомним, вчера полиция на севере Петербурга ловила лошадь, что одиноко гуляла по Муринскому парку.