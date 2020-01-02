В центре Петербурга загорелся человек. Полыхающий мужчина упал с крыши на пешехода

Пожарных вызвали очевидцы с сообщением о горящей крыше в центре Петербурга вечером 2 января. На самом деле горел человек.

Как сообщает региональное управление МЧС, спасателей вызвали к 29-му дому по Боровой улице в 17.18. Очевидцы заметили дым на крыше заброшенного дома, но тушить оказалось нечего. На третьем этаже загорелся мужчина, чья личность пока не установлена. Потом он упал с крыши и приземлился на пешехода. 52-летняя женщина получила травмы головы, ее увезли в больницу. Придавивший ее человек не пережил пожара и полёта, он умер на месте.



