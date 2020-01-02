ГИБДД откажется от штрафных баллов на практическом экзамене по вождению

ГИБДД осенью может отказаться от штрафных баллов при сдаче практического экзамена на получение водительских прав.

Об этом 2 января сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

«К 1 октября 2020 года планируем, что на результатах научного исследования мы придем к какому-то выводу: как более правильно сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем», — приводит слова Гилякова РБК.

По словам представителя ГИБДД, вопрос сейчас изучает Научный центр безопасности дорожного движения.





С октября правила сдачи практического экзамена изменятся. Так, уйдет в прошлое «площадка». Ее заменит новая процедура оценки навыков экзаменуемого. Акцент сделают не на допущенных водителем ошибках, а на его действиях в отношении других участников дорожного движения, а также самих навыках управления транспортом.

В данный момент при практическом экзамене возможно назначение 5 штрафных баллов за нарушение ПДД и управления автомобилем. При пяти и более штрафных баллах экзамен считается несданным.

Напомним, об изменении правил экзамена на водительские права стало известно в конце декабря 2019 года. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.