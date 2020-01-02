В Германии три женщины, запуская китайские фонарики с желаниями, спалили зоопарк. Погибло 8 обезьян

Китайские фонарики с желаниями вызвали страшный пожар в зоопарке немецкого города Крефельд (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) на западе страны. Заживо сгорели обитатели обезьянника.

Как сообщает 2 января РИА Новости, в полицию с признанием пришли три местные жительницы – 60-летняя пенсионерка и две ее дочери. Они рассказали, что это они в ночь на 31 декабря запустили в небо пять китайских фонариков – бумажных ламп, которые поднимаются в воздух за счет теплого воздуха, поступающего от горящего огня. Жительницы Крефельда приложили к фонарикам записки с новогодними желаниями и запустили их, не подозревая, какие трагические последствия это может вызвать. Рукотворная иллюминация спровоцировала пожар в местном зверинце.

«Все наши худшие опасения стали реальностью. В вольере с обезьянами нет выживших животных... Вскоре после полуночи нас поразила невообразимая трагедия. Наш дом с человекообразными обезьянами сгорел дотла», – напишут позже представители зоопарка в Facebook.





Заживо сгорели пять орангутангов, две гориллы и шимпанзе.

Зверинец все еще не работает. Сумма ущерба огромна.

Сострадая, жители городка несут к зоопарку свечи и цветы.