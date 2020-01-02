Хирурги Елизаветинки в первый день года сделали уже 15 операций. Петербуржцев подводят алкоголь и жирная пища

15 операций провели за первый день нового 2020 года хирурги Елизаветинской больницы. Об этом крупный стационар на севере Петербурга сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Хирурги Елизаветинской больницы уже выполнили 15 операций в Новом году», – написали медики около полуночи 1 января.

Они напомнили, что новогодние праздники – горячая пора для врачей, оказывающих круглосуточную помощь по экстренной хирургии.

«Сочетание жирных блюд и алкоголя приводит к плачевным последствиям для организма, особенно для органов пищеварения», – отметили в Елизаветинке.





Растет и количество травм, связанных с пиротехникой.

В больнице призвали горожан ответственно подходить к своему здоровью в праздничные дни.

Напомним, в Петербурге уже есть первая жертва пиротехники: жителю Невского района оторвало два пальца на правой руке – петарду он взрывал у себя дома.



