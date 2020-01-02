Медведева работает, а Щербакова устроила пижамную вечеринку. Как встретили Новый год российские фигуристки

Скриншот с сайта instagram.com / azagitova

Фигуристки сборной России отмечают в социальных сетях Новый год. Главный ньюсмейкер декабря Алина Загитова в «Инстаграме» подвела итоги 2019 года.

«Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное – это золото на Чемпионате Мира в Японии – наше общее золото с моими великими тренерами Этери Георгиевной, Даниилом Марковичем и Сергеем Викторовичем», – написала Загитова.

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Елизавета Туктамышева прокатилась на карусели.

Фото: Скриншот с сайта instagram.com / Елизавета Туктамышева

Новоиспеченная чемпионка мира Анна Щербакова устроила пижамную вечеринку.

Напомним, что с 20 по 26 января в австрийском Граце пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Россиянки Анна Щербакова и Алёна Косторная отобраны в отечественную сборную. Третью участницу назовет тренерский совет. Скорее всего, ею станет Александра Трусова, занявшая третье место на чемпионате России.