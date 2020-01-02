Петербург в лучах январского солнца вплотную приблизился к температурному рекорду

Нечастый гость солнце заглянуло 2 января в Петербург. Несмотря на сильный ветер, горожане, соскучившись по теплым лучам, спешили на прогулку. Воздух прогрелся почти до 4 градусов тепла – этот показатель существенно превосходит климатическую норму и вплотную приблизил Северную столицу к рекорду.

«Самым теплым за всю историю наблюдений за погодой в Северной столице этот день было в 2018 году, тогда воздух прогрелся до +4,8°», – отметил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Завтра тоже есть шанс увидеть солнце – Северо-Западный гидрометцентр обещает погоду с прояснениями. В конце дня 3 января – небольшой дождь. Ветер западных направлений с сильными порывами – как сегодня. Температура воздуха составит +3…+5 градусов.





Напомним, светило сыграло с горожанами сегодня шутку: низкие облака в лучах солнца петербуржцы приняли за дым из «Лахта Центра».