Пенсионный фонд потерял трудовые истории россиян: в выписках – значительные пробелы

Из баз данных Пенсионного фонда России (ПФР) исчезли сведения о трудовой деятельности граждан за последние несколько лет – в официальных выписках на 2 января они отсутствуют.

Действующее законодательство возлагает на всех работодателей обязанность ежемесячно передавать в ПФР так называемые персонифицированные сведения на каждого сотрудника. Они используются для расчета страхового (трудового) стажа, официально начисленной заработной платы и уплаченных с нее взносов на пенсионное страхование. Выписку с такими данными каждый гражданин в режиме онлайн может получить через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Как сообщил «Фонтанке» читатель по имени Евгений, в выписке с индивидуального лицевого счета, полученной им 1 января, сведения о работе в 2017 – 2019 годах отсутствовали, тогда как в ранее выданных документах они имели место. У журналиста «Фонтанки» и ряда коллег исчезла трудовая деятельность с 2016 года. Хотя при получении информации система не предупреждает о каких-либо сбоях, ведении профилактических работ или иных исключительных обстоятельствах.

Отметим, что с 1 января на базе системы персонифицированного учета ПФР будут вестись так называемые электронные трудовые книжки. В течение наступившего года работающие вправе отказаться от привычного бумажного документа, а все сведения работодатель будет передавать в электронном виде в ПФР. При трудоустройстве или возникновении иной необходимости гражданин сможет получить соответствующую выписку. «У тех, кто в 2021 году впервые выйдет на рынок труда, трудовые книжки будут только в электронном формате», – в канун Нового года предупредил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов.





По последним данным ПФР, в систему обязательного пенсионного страхования включено более 155 млн застрахованных (работающих граждан). Отчетность сдают почти 9,3 млн работодателей.