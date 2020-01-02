Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира, обыграв Швейцарию

Победой сборной России по хоккею завершился матч четвертьфинала молодежного чемпионата мира (до 20 лет) против Швейцарии в четверг, 2 января, в Тришенце (Чехия). Россияне выиграли со счетом 3:1.

Голы за сборную России забили Дмитрий Воронков (22-я и 39-я минуты), Александр Хованов (34). Автором единственной шайбы у Швейцарии стал Гаэтан Жобен (28).

Благодаря этой победе россияне вышли в полуфинал. Соперник определится позже по итогам других матчей четвертьфинала. Ранее Германия обыграла Казахстан 4:0.

Также сегодня сыграют Канада – Словакия (17:00 по московскому времени), США – Финляндия (19:30) и Швеция – Чехия (22:00).

В последний раз Россия выигрывала молодежный чемпионат мира в 2011 году.



