Лежащий на газоне в Петербурге мусоровоз вдохновил соцсети на стихотворение

Мусоровоз утомился и прилег отдохнуть на тротуар вечером 2 января. Он вдохновил пользователей соцсетей на лирический жанр.

«На Богатырском, на съезде с ЗСД перевернулся мусоровоз, проезду не мешает», – написали очевидцы в пятом часу вечера.

Обстоятельства аварии неочевидны (дороги сегодня по-прежнему не загружены, гололеда нет), а вот последствия – вполне: кабина грузовика сильно помята, мусор вывалился на газон, транспорт примял свежую январскую траву.

По свидетельствам очевидцев, водитель выжил, его увезли на скорой.





Наряду с обычным в комментариях осуждением авария вызвала у пользователя группы «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» такие строки: