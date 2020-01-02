Происшествия
Лежащий на газоне в Петербурге мусоровоз вдохновил соцсети на стихотворение
Мусоровоз утомился и прилег отдохнуть на тротуар вечером 2 января. Он вдохновил пользователей соцсетей на лирический жанр.
«На Богатырском, на съезде с ЗСД перевернулся мусоровоз, проезду не мешает», – написали очевидцы в пятом часу вечера.
Обстоятельства аварии неочевидны (дороги сегодня по-прежнему не загружены, гололеда нет), а вот последствия – вполне: кабина грузовика сильно помята, мусор вывалился на газон, транспорт примял свежую январскую траву.
По свидетельствам очевидцев, водитель выжил, его увезли на скорой.
Наряду с обычным в комментариях осуждением авария вызвала у пользователя группы «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» такие строки:
Мусоровоз свой мусор вёз,
Но, видно, было невдомёк.
Шмыгнуло что-то меж колёс,
На Богатырском он прилёг...