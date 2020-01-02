Суд прекратил дело об экстрадиции экс-главы Каталонии в Испанию

Бельгийский суд принял решение прекратить дело об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, признав его депутатскую неприкосновенность, сообщил телеканал RTBF 2 января.

"Суд Брюсселя прекратил рассмотрение дела об экстрадиции Карлеса Пучдемона, признав его неприкосновенной фигурой на основании избрания депутатом Европарламента от Каталонии", – сообщил телеканал. Мадрид оспаривает факт наличия у Пучдемона депутатской неприкосновенности, поскольку после избрания в Европарламент от Каталонии он не был формально утвержден в этом качестве испанскими властями, как того требуют процедуры Европарламента, и не получил депутатского мандата.

Карлес Пучдемон, а также бывший советник женералитета по здравоохранению Тони Комина и экс-советник по образованию каталонского правительства Клара Понсати покинули Испанию после незаконного провозглашения независимости автономного сообщества в октябре 2017 года. Пучдемон и Комин сейчас находятся в Бельгии, Понсати – в Великобритании.

1 октября 2017 года прошел референдум, в котором участие приняли 43% жителей региона. Подавляющее большинство (90%) высказались за отделение от Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя, в том числе, силовые методы. Пострадали 893 человека. Конституционный суд признал референдум незаконным. Несмотря на это, 27 октября каталонский парламент большинством голосов одобрил резолюцию о провозглашении независимой республики. Однако уже на следующий день, 28 октября, власти Испании объявили о роспуске правительства и парламента региона и передали полномочия главы Каталонии вице-премьеру страны. Верховный суд в Мадриде также выдал ордер на арест лидера независимой Каталонии Карлеса Пучдемона, который вынужден был покинуть страну. Пучдемон уехал в Финляндию, где финская полиция хотела его арестовать, но не сделала это, так как не смогла установить его точное местоположение.



