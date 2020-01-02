УЕФА включил игроков ЦСКА, «Краснодара» и «Рубина» в топ-50 перспективных футболистов. Воспитанникам "Зенита" места в рейтинге не нашлось

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил список из 50 самых перспективных футболистов, за которыми стоит следить в наступившем 2020 году.

В их число вошли четыре представителя Российской премьер-лиги: Зурико Давиташвили («Рубин»), Вадим Карпов, Арнор Сигурдссон (оба – ЦСКА) и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»). Игрокам «Зенита» места в этом списке не нашлось.

Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак на вопрос об отсутствии в основном составе собственных воспитанников заявил, что для этого нужно быть суперталантливым игроком.





«Что касается молодых игроков, единственный путь попасть в основной состав — быть суперталантом, который прорвётся в состав, пройдя через молодёжный состав академии и «Зенит»-2. Не понимаю, как можно игрока из второй лиги поставить в основной состав «Зенита», — заявил Семак в интервью сайту «Чемпионат.com».

Также он подчеркнул, что в команду должны приходить готовые игроки, воспитывать их самостоятельно невозможно.

Полностью список топ-50 самый перспективынх игроков Европы выглядит так: Ясин Адли («Бордо»), Бленд Бафтиу («Баллкани»), Алессандро Бастони («Интер»), Мирон Боадю, Калвин Стенгс (оба – «АЗ Алкмар»), Домагой Брадарич, Бубакари Сумаре (оба – «Лилль»), Эдуардо Камавинжа («Ренн»), Матис Шерки («Лион»), Джонатан Дэвид («Гент»), Зурико Давиташвили («Рубин»), Додо, Тете (оба – «Шахтёр»), Одсонн Эдуард («Селтик»), Димитриос Эммануилидис («Панатинаикос»), Фабиу Силва, Томаш Эштевеш (оба – «Порту»), Анту Фати («Барселона»), Флорентину Луиш, Томаш Тавареш (оба – «Бенфика»), Бриан Хиль, Жюль Кунде (оба – «Севилья»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Рис Джеймс («Челси»), Бубакар Камара («Марсель»), Ли Кан Ин («Валенсия»), Михал Карбовник («Легия»), Вадим Карпов, Арнор Сигурдссон (оба – ЦСКА), Секу Койта, Доминик Собослаи (оба – «Ред Булл Зальцбург»), Деян Кулушевски («Аталанта»), Диего Лаинес («Бетис»), Ноа Ланг («Аякс»), Богдан Леднев («Динамо» Киев), Деннис Ман («Стяуа»), Габриэл Мартинелли, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Никола Моро («Динамо» Загреб), Рафаэл Леау («Милан»), Трой Перрот («Тоттенхэм Хотспур»), Страхиня Павлович («Партизан»), Панайотис Рецос («Байер»), Ойан Сансет («Атлетик»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Франсиску Тринкан («Брага»), Мартен Вандевордт («Генк»), Зиньо Ванхёсден («Стандард»), Яри Версхарен («Андерлехт»), Душан Влахович («Фиорентина»).