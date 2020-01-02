Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +4
$ 61.91р
69.38р
18:10 02.01.2020
Расширенный поиск

Спорт
02.01.2020 16:01
Печать

УЕФА включил игроков ЦСКА, «Краснодара» и «Рубина» в топ-50 перспективных футболистов. Воспитанникам "Зенита" места в рейтинге не нашлось

 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил список из 50 самых перспективных футболистов, за которыми стоит следить в наступившем 2020 году.

В их число вошли четыре представителя Российской премьер-лиги: Зурико Давиташвили («Рубин»), Вадим Карпов, Арнор Сигурдссон (оба – ЦСКА) и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»). Игрокам «Зенита» места в этом списке не нашлось.

Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак на вопрос об отсутствии в основном составе собственных воспитанников заявил, что для этого нужно быть суперталантливым игроком.


«Что касается молодых игроков, единственный путь попасть в основной состав — быть суперталантом, который прорвётся в состав, пройдя через молодёжный состав академии и «Зенит»-2. Не понимаю, как можно игрока из второй лиги поставить в основной состав «Зенита», — заявил Семак в интервью сайту «Чемпионат.com».

Также он подчеркнул, что в команду должны приходить готовые игроки, воспитывать их самостоятельно невозможно.

Полностью список топ-50 самый перспективынх игроков Европы выглядит так: Ясин Адли («Бордо»), Бленд Бафтиу («Баллкани»), Алессандро Бастони («Интер»), Мирон Боадю, Калвин Стенгс (оба – «АЗ Алкмар»), Домагой Брадарич, Бубакари Сумаре (оба – «Лилль»), Эдуардо Камавинжа («Ренн»), Матис Шерки («Лион»), Джонатан Дэвид («Гент»), Зурико Давиташвили («Рубин»), Додо, Тете (оба – «Шахтёр»), Одсонн Эдуард («Селтик»), Димитриос Эммануилидис («Панатинаикос»), Фабиу Силва, Томаш Эштевеш (оба – «Порту»), Анту Фати («Барселона»), Флорентину Луиш, Томаш Тавареш (оба – «Бенфика»), Бриан Хиль, Жюль Кунде (оба – «Севилья»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Рис Джеймс («Челси»), Бубакар Камара («Марсель»), Ли Кан Ин («Валенсия»), Михал Карбовник («Легия»), Вадим Карпов, Арнор Сигурдссон (оба – ЦСКА), Секу Койта, Доминик Собослаи (оба – «Ред Булл Зальцбург»), Деян Кулушевски («Аталанта»), Диего Лаинес («Бетис»), Ноа Ланг («Аякс»), Богдан Леднев («Динамо» Киев), Деннис Ман («Стяуа»), Габриэл Мартинелли, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Никола Моро («Динамо» Загреб), Рафаэл Леау («Милан»), Трой Перрот («Тоттенхэм Хотспур»), Страхиня Павлович («Партизан»), Панайотис Рецос («Байер»), Ойан Сансет («Атлетик»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Франсиску Тринкан («Брага»), Мартен Вандевордт («Генк»), Зиньо Ванхёсден («Стандард»), Яри Версхарен («Андерлехт»), Душан Влахович («Фиорентина»).

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      www.shutterstock.com
      31.12.2019 18:00

      Новогодняя открытка с Царскосельских холмов

      С Новым годом и Рождеством петербуржцев поздравляет застройщик «Терминал-Ресурс».
      ГК «Эталон»
      30.12.2019 17:37

      С Новым Годом и Рождеством петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

      Группа «Эталон»а поздравляет петербуржцев с праздниками!
      ГК «Ленстройтрест»
      30.12.2019 15:24

      Детский сад в голландском квартале «Янила» введен в эксплуатацию

      Дошкольное учреждение на 105 воспитанников, построенное ГК «Ленстройтрест» в голландском квартале «Янила», получило разрешение на ввод в эксплуатацию.
      unsplash.com
      30.12.2019 14:02

      ПСК: выбор человека года – это выбор в пользу архитектуры Петербурга

      Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев стал человеком года по версии издания «Деловой Петербург». Как считает руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь, смысл такого выбора шире, чем просто акцент на личности – это фокус на архитектурной составляющей Петербурга.
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      30.12.2019 13:17

      Сдана в эксплуатацию самая высокая новостройка Петербурга

      Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Петр Великий», в состав которого входит 32-этажный дом высотой 118 метров. Передача ключей от квартир состоится в первом полугодии 2020 года.
      Группа «Эталон»
      30.12.2019 12:36

      Рыжий Кот Группы «Эталон» поздравил детей с наступающим Новым годом

      В преддверии Нового года талисман Группы «Эталон» посетил центр содействия семейному воспитанию № 2 и поздравил воспитанников с наступающим 2020 годом.
      АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
      30.12.2019 12:14

      ЮИТ приобрел земельный участок рядом с историческим центром Казани

      Финский концерн ЮИТ в Казани зарегистрировал право собственности на земельный участок, находящийся рядом с историческим центром города, на пересечении улиц Павлюхина и Шаляпина, напротив Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.
      30.12.2019 12:05

      «Алмаз – Антей» ввел в Москве новую систему организации воздушного движения

      В конце декабря 2019 года в штатную эксплуатацию введена автоматизированная система планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения. Система разработана концерном «Алмаз – Антей»
      ООО "Лидер Групп"
      30.12.2019 10:59

      Компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию ЖК LENINGRAD

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса LENINGRAD, расположенного на проспекте Тореза, 118.
      Фото предоставлено пресс-службой X-Clinic
      27.12.2019 18:00

      X-Clinic приглашает начать Новый год с заботы о своем здоровье

      Клиника адаптационной медицины X-Clinic представляет «Новогоднюю» программу, которая задаст настрой на весь год и станет достойной альтернативой застолью, растянутому на все каникулы.
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      27.12.2019 17:27

      Федор Туркин награжден медалью «За заслуги перед Отечеством»

      Председатель совета директоров холдинга РСТИ (Росстройинвест) Федор Туркин получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.
      ГК «Полис Групп»
      27.12.2019 17:06

      В ГК «Полис Групп» 13 тыс. действующих дольщиков

      Количество действующих дольщиков ГК «Полис Групп» превысило 13 000 человек. Об этом сообщил председатель совета директоров группы Дмитрий Смирнов. По его словам, 8 тыс. участников долевого строительства насчитывается в проектах девелопера в Санкт-Петербурге и еще 5 тыс. в Ленинградской области. Ежемесячно эти цифры растут.