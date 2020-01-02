На Удельной автобус подпер ларёк с пирожками. Водитель в больнице

Автобус 85-го маршрута съехал с дороги в Выборгском районе Петербурга днём 2 января. Водителю стало плохо.

Фотографии с места аварии «Фонтанке» прислали читатели. На кадрах видно автобус, который почти полностью стоит на тротуаре. Остановился он вплотную к пекарне.

Как сообщили «Фонтанке» в Пассажиравтотрансе, водитель автобуса 85-го маршрута внезапно почувствовал себя плохо, хотя предрейсовый медосмотр никаких отклонений не выявил. Мужчину увезли в больницу. В автобусе было несколько пассажиров, никто из них не пострадал.



