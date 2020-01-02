Россиянам разрешили предъявлять сотруднику ГИБДД электронный ОСАГО

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые разрешают водителям предъявлять электронный полис ОСАГО при проверке документов сотрудниками ГИБДД. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Водители смогут предоставлять электронный полис на электронных устройствах и носителях либо же его копию на бумажном носителе.

При этом сотрудники ГИБДД смогут проверить ОСАГО через автоматизированную систему обязательного страхования.

Проект постановления был разработан МВД в августе 2019 года.



