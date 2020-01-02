Петербуржцы в лучах солнца увидели дым вокруг Лахта Центра

Якобы «дымящий» шпиль Лахта Центра с разных ракурсов фотографируют жители Петербурга днём 2 января. Башню на фоне чистого неба окружили низкие облака.

Письма с сообщениями о пожаре в Лахте начали поступать в редакцию «Фонтанки» около часа дня. «Наблюдается сильное задымление», – переживали горожане.

На деле же, пояснили представители Лахта Центра, вершину башни окутали облака. Явление сформировалось из-за разницы температур.

Это не первый раз, когда горожане принимают облачную дымку за пожар. Фотографии в Instagram представители Центра метили хештегом #недождетесь.



