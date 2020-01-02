На «Скандинавии» раритетная «Волга» выехала на встречную полосу и помяла бока. Водитель в больнице

Машина советского производства попала в аварию на трассе «Скандинавия» утром 2 января. В кювет ее водитель отправил Volkswagen.

Видео с трассы «Фонтанке» прислали читатели. На кадрах видно два автомобиля – «Волга» стоит поперёк трассы с разбитыми дверьми, вторая машина в канаве.

По данным регионального управления ГИБДД, раритетная машина по неустановленным причинам выехала на встречную полосу на 74-м км трассы из Выборга в Петербург. Пострадали в аварии двое, мужчина и женщина из «Волги». Они в больнице, данные водителя пока не установлены. 41-летний мужчина за рулём Volkswagen не пострадал.



