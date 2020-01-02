Россиянам разрешат охоту с луком и арбалетом

Федеральный закон, который разрешит россиянам охотиться с луком и арбалетом, вступит в силу с 30 января 2020 года, соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Закон уточняет перечень видов охотничьего оружия, относящегося к гражданскому оружию. Теперь к нему относятся охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 кгс (килограмм-сил), либо имеющем механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого превышает 43 кгс.

Лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии. Возможность охотиться с луком и арбалетом с конца января получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия.



