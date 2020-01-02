В аварии с мотоциклом погиб преподаватель ЛЭТИ. Гонщик был опытным водителем

«Ямахой» без номеров накануне вечером управлял 41-летний преподаватель электротехнического университета. Страница погибшего в соцсетях заполнена фотографиями мотоциклов.

По данным «Фонтанки», разбившейся после столкновения с «Митсубиси» 1 января водитель мотоцикла трудился в военном учебном центре университета. Соцсети хранят запись от октября этого года, где сообщается о награждении мужчины за участие в военно-морском параде.

Судя по его странице «ВКонтакте», ездой на мотоциклах он увлекался серьёзно, участвовал в гонках. На фото мужчина позирует в шлеме – накануне вечером он решил его не надевать.

Его пассажир в больнице в тяжелом состоянии. Соцсети следов знакомства мужчин не хранят.

Мотоциклист не справился с управлением и врезался в «Митсубиси» около девяти часов вечера на проспекте Народного Ополчения. За рулём автомобиля находился 25-летний водитель, он не пострадал.



