Рекордное количество людей встретили Новый год в центре Петербурга

Около двух миллионов человек решили отметить Новый, 2020 год на Невском проспекте и Дворцовой площади. Как сообщает пресс-служба городского комитета по культуре, это рекордная цифра.

Праздничные гулянья начались 31 декабря в 22:00 и продолжились до утра.

На Дворцовой площади показывали красочное театрализованное шоу по мотивам сказов Бажова. В три часа ночи начался салют. Напомним, в ночь на 1 января в Петербурге дежурили около 1400 полицейских.

В прошлом году число празднующих достигало порядка 1,5 миллиона человек.



