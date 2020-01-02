Нервный водитель каршеринга привлёк к себе внимание на заправке. Между креслами нашли семидесятилетний ТТ

Уголовное дело о незаконном обороте оружия возбуждено в Московском районе Петербурга после беседы с водителем каршерингового «Ниссана». Кобуру с пистолетом нашли между передними креслами.

По данным «Фонтанки», наряд вневедомственной охраны остановил водителя в полночь 1 января возле дома 75 по Кубинской улице, арендованный им каршеринговый «Ниссан» остановился на АЗС. Сотрудники Росгвардии осмотрели салон и между передними креслами нашли кобуру с огнестрельным оружием. Экспертиза показала, что это ТТ 1951 года выпуска, там же нашли семь патронов. Водитель в настоящее время задержан, ранее он был судим за разбой и самоуправство.



