Петербуржец Роберт Шварцман назван лучшим молодым гонщиком 2019 года

Российский гонщик Роберт Шварцман был признан лучшим молодым пилотом 2019 года. На первое место его поставило издание Formula Scout, освещающее выступления пилотов в младших сериях.

В прошедшем сезоне Роберт десять раз поднимался на подиум, одержав три победы и завоевав чемпионский титул в «Формуле-3». В 2020 году они будет выступать уже в «Формуле-2» за команду Prema, где его напарником будет 20-летний Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

Второе место в списке занял Ник де Врис, ставший чемпионом «Формулы-2», а замкнул тройку Юри Випс, сражавшийся со Шварцманом за титул в «Ф-3».

Напомним, что сам Роберт Шварцман рассказывал «Фонтанке» о том, как его поддерживает Борис Ротенберг и дает советы известный гонщик Виталий Петров. В свою очередь, сам Ротенберг отмечал талант юноши еще два года назад.



