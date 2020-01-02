Франция не будет возвращать Карлоса Гона в Японию

Франция не будет экстрадировать бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона в случае, если он окажется на ее территории. Об этом заявила госсекретарь при министре экономики и финансов Аньес Панье-Рюнаше в эфире телеканала BFM 2 января.

"Если Карлос Гон вернется во Францию, его экстрадиция производиться не будет, потому что страна никогда не экстрадирует своих граждан, – отметила она. – Мы применяем в отношении господина Гона те же правила, что существуют и в отношении всех остальных граждан, но это не мешает нам придерживаться мнения, что Карлосу Гону не следовало принимать мер к тому, чтобы избежать японской юстиции".

Она отметила, что "страна не будет направлять Ливану запрос на его экстрадицию, так как данное судебное дело ведется Японией", пишет ТАСС. "Обвинения против Гона выдвигаются Японией, а не Францией, и Япония не имеет соглашения об экстрадиции с Ливаном", – отметила она.

В то же время Панье-Рюнаше напомнила, что французские власти давно обратили внимание на некоторые аспекты ситуации с Гоном, в частности "два раза требовали от него, чтобы он снизил размер своего финансового вознаграждения – сферы, в которой он предпринимал явно очень активные действия". 31 декабря Гон лично подтвердил, что находится в Ливане, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент точно неизвестно, каким образом Гон смог покинуть территорию Японии.



