МЧС разработало законопроект об обязательной эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций

МЧС России опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций при вынесении соответствующего решения комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения <...> эвакуационных мероприятий изменениями предусматривается введение обязанности граждан Российской Федерации эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации ?с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

МЧС предлагает наделить правительственную, региональные и муниципальные комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС компетенциями по принятию решений об обязательной эвакуации. Правительство же должно будет определить порядок действий властей и населения при ЧС.

Помимо этого, планируется ввести ответственность за неполную и недостоверную информацию о чрезвычайных событиях, получаемую из иных федеральных органов исполнительной власти.

В настоящее время по закону обязательную эвакуацию можно осуществить в двух случаях — при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.



