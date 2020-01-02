Кристина Квин стала временным поверенным в делах США на Украине

Временным поверенным в делах США на Украине вместо Уильяма Тейлора стала заместитель главы американской миссии Кристина Квин, сообщила 2 января пресс-служба посольства США в Facebook.

Тейлор покинул свой пост в январе. Ранее он заменил на этой должности посла США на Украине Мари Йованович, которая была отозвана летом 2019 года. "Наша заместитель главы миссии США на Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США", – говорится в сообщении посольства.



