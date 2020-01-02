В Твери в квартире дома взорвался газ

Следователи начали проверку по факту хлопка газа в жилом доме в Твери, в результате которого пострадали два человека, сообщает СУ СК РФ по региону.

"Московским межрайонным следственным отделом города Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту травмирования двух человек в результате хлопка бытового газа в жилом доме", – говорится в сообщении.

Хлопок бытового газа произошел 2 января в 6.40 в квартире, расположенной на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева. В результате происшествия в квартире выбиты окна, пострадали два человека, которым оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются жильцы дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



