Глава Крыма назвал шествие националистов в Киеве шабашем

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал шабашем шествие в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры в Киеве.

"Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями", – написал Аксенов в Facebook. По его словам, "новогодние факельные шествия нацистов" – это очередной плевок в душу миллионам людей, очередное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма.

"Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия, тридцатых годов прошлого века", – подчеркнул Аксенов, добавив, что "бандеровщина – проклятие Украины, главный фактор деградации и разрушения страны, идейное "топливо" гражданской войны". "Это идеология, которая сочетает в себе звериную жестокость и хуторскую ограниченность, раздутое самомнение и холопство. Для большей части Украины она чужда и отвратительна, это "вирус", который создан искусственно и занесен извне. Невозможно построить государство на таком гнилом фундаменте", – подчеркнул Аксенов.

Бандера – лидер Организации украинских националистов, запрещенной в России.



