Нидерланды официально отказались от названия "Голландия"

Голландские власти отказались от названия "Голландия" для позиционирования за рубежом. Теперь официальное название страны – Нидерланды, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Этот шаг является "частью международного маркетингового плана", опубликованного несколько месяцев назад, с нового года компании, посольства, министерства и университеты начинают использовать только слово "Нидерланды" вместо "Голландия", употреблявшегося на протяжении четверти века.

Параллельно изменится и символ страны, отмечает NOS. В настоящее время наиболее часто для этих целей используется оранжевый тюльпан. Новый символ состоит из двух букв английского алфавита, "N" и "L", обозначающих Нидерланды, в который по-прежнему инкорпорирован тюльпан.

"Мы модернизируем наш подход, – отметили ранее в Туристическом совете Нидерландов, отвечавшем за создание нового бренда. – Мы хотим позиционировать страну как открытую, инновационную и всеохватывающую". Ребрендинг обошелся в €200 тыс.





В частности, активно использовать название "Нидерланды" планируется в ходе Олимпийских игр в Токио и на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.

Название "Голландия" закрепилось за Нидерландами по названию двух исторически наиболее развитых провинций страны – Северная и Южная Голландия.