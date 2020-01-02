Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб при аварийной посадке вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.

Вертолет Минобороны Тайваня Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, около 9:00 (4:00 мск) совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань.

На данный момент уже известно, что восемь человек, находившихся на борту, в том числе начальник генштаба, генерал-полковник Шэнь Имин, погибли, еще пять человек найдены живыми.



