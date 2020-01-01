«Мне просто не повезло». Петербургский онколог-автор блога о борьбе с раком, который сам боролся с болезнью, попрощался с друзьями

Петербургский хирург-онколог Андрей Павленко, работающий в клинике им. Н. И. Пирогова, который сам с весны 2018 года боролся с раком, признал, что болезнь победила.

«Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения – не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», – написал Андрей в Facebook 1 января.

Как рассказывала «Фонтанка», Андрея Павленко знают не только его пациенты. Когда у врача был обнаружен рак желудка третьей стадии, он начал лечение и продолжал работать: оперировал и консультировал пациентов. Даже после операции по полному удалению желудка он вскоре вышел в клинику. Павленко завел блог, посвященный проблемам онкологии, много общался с журналистами. И на личном примере пытался показать другим онкобольным, почему необходимо и на поздней стадии проводить химиотерапию и как следует правильно себя вести, чтобы не упустить ни единого шанса, позволяющего продлить жизнь. К его борьбе с самого начала подключились коллеги. Восемь медиков побрились наголо после того, как у их шефа из-за химиотерапии начали выпадать волосы.



