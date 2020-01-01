Четыре пешехода, МАЗ и женщина за рулём «Яндекс.Такси». Вечер первого января отправил в больницы семерых жертв аварий

Статистика новогодних ДТП в Петербурге неумолимо множится. В Невском районе машина сбила троих на пешеходном переходе, на Московском человека сбил МАЗ. Авария с такси на Измайловском отправила в больницу троих.

О ряде аварий вечером 1 января сообщает региональное управление ГИБДД. Около восьми часов вечера пострадали пешеходы на Октябрьской набережной, возле 60 дома. 26-летний водитель сбил троих на «зебре», где нет светофора – одна женщина от госпитализации отказалась, ещё двое в тяжелом состоянии.

Возле 128-го дома на Московском проспекте автобус МАЗ сбил человека, тоже на «зебре». Пешеход в тяжелом состоянии.

Около шести часов вечера женщина за рулем Volkswagen, брендированной под «Яндекс.Такси», устроила ДТП возле 4-го дома по Измайловскому проспекту. Пострадала водитель и ее пассажир. В аварию попали ещё три автомобиля, в том числе Volkswagen – в нём также пострадал один пассажир.





На проспекте Народного Ополчения в аварию попал водитель мотоцикла. В девять часов вечера 41-летний мужчина врезался в «Митсубиши». «Пилот» погиб, его пассажир в тяжелом состоянии. Оба были без шлемов.