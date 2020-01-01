Поездная романтика. Более 70 тысяч россиян встретили Новый год под стук колес

Более 75,5 тысяч человек встретили 2020 год в поездах. Статистику вечером 1 января привела «Федеральная пассажирская компания».

По ее подсчетам, которые приводит ТАСС, 31 декабря в путешествие отправились свыше 207 тыс. пассажиров. Это на 10% больше, чем в канун прошлого года. Всего в поездах дальнего следования новолетие встретили более 75,5 тыс. человек.

Начальники поездов поздравили пассажиров по громкой связи, а детей до 10 лет порадовали сладостями.

Чтобы перевести всех желающих за праздники, назначено около полутора тысяч дополнительных поездов.



