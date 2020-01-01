Лидер КНДР не поздравил нацию с Новым годом

Северокорейский вождь не поздравил нацию с Новым годом. Вместо этого Ким Чен Ын представил доклад по итогам четырех дней пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии КНДР.

Отчет для ознакомления трудящимися опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает РБК. В тексте говорится о намерении страны продолжить разработку стратегического оружия. Пхеньян снова напоминает, что не собирается соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний до тех пор, пока США не сделают то же.

Пленум ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва под председательством Ким Чен Ына проходил с 28 по 31 декабря. Речь шла о строительстве государства, развитии экономики, армии, госвласти, аграрного сектора, науки, социальных сфер. В одном из своих выступлений национальный лидер потребовал принять «наступательные меры» для полного обеспечения суверенитета и безопасности страны. Свои задачи он поставил перед дипломатами, оборонкой, вооруженными силами – так как это необходимо в свете сложившейся ситуации.

Ким Чен Ын впервые не стал выступать с новогодним обращением к гражданам за 4 года своего правления.



