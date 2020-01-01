Фотограф показал, какие пейзажи творит мороз на окне

автор фото Игорь Зайков / e1.ru

Необычную серию фотографий представил в Екатеринбурге фотограф-любитель Игорь Зайков. Он показал необычные картины, нарисованные самим морозом на окне.

Красивую подборку 1 января публикует местное издание Е1.





«Перед Новым годом у нас на Чусовском озере, где я работаю, был сильный мороз — до -35. Я случайно заметил, что от этого на окне образовались интересные картинки», — рассказал изданию житель Урала.

Разглядывая затейливые узоры, фотохудожник выбрал самые изысканные, увеличив их при помощи объектива. Снимал как черно-белые, так и цветные кадры. Их подсвечивало само солнце.