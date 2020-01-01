У станции метро «Девяткино» номерные воры устроили охоту на машины из Евросоюза. Мошенники не вернули госзнаки даже после выкупа

Охоту за автомобильными номерами устроили в Мурино Всеволожского района Ленобласти. Причем злоумышленники действовали по национальному признаку. Вымогательству подверглись исключительно жители Евросоюза.

Как сообщает 1 января 47news, злодеи поработали в Мурино в ночь на 31 декабря. От их рук пострадал 23-летний житель эстонской Нарвы – он первый пришел в полицию, после того как с его Audi A6, припаркованной на бульваре Менделеева, сняли госномер. Следом заявление написал 32-летний житель латвийского Олайне. Его Volksvagen Golf стоял на улице Авиаторов Балтики. Остался без идентификации и Mercedes MK 50-летней жительницы Нарвы. Он тоже был припаркован на бульваре Менделеева.

Но не только жители бывшего Союза пострадали возле станции метро «Девяткино»: познакомиться с российской полицией пришлось и 35-летнему жителю саксонского Хальберштадта. Его «Фольксвагену» не повезло на Авиаторов Балтики.

Все перечисленные выше автовладельцы нашли на лобовом стекле номер мобильного телефона. Вернуть номера предлагали всего-то за тысячу рублей. Кто-то из граждан ЕС купился на обещание и деньги перевел, но обещанного так никто и не получил.



