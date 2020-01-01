В Приморском районе «Шкода» прокатила на капоте подростка. Юноша в тяжелом состоянии

Госпитализацией 16-летнего молодого человека закончилась авария на перекрёстке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы в Приморском районе Петербурга 1 января. Молодой человек шёл по пешеходному переходу, но, вероятно, на «красный».

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД, столкновение произошло около половины шестого вечера. «Шкода» двигалась от Комендантской площади в сторону Старой Деревни по Гаккелевской улице. На перекрёстке с Богатырским проспектом под колёсами машины оказался 16-летний подросток. В больницу его увезли в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, юноша выбежал на дорогу, когда пешеходам светил запрещающий сигнал светофора.



